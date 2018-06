Gott kennt deinen Namen - Tauferinnerungsgottesdienst

Nürnberg : Ev. Kirche St. Jobst |

St. Jobst (li) Die Pfarrerinnen Silvia Jühne und Kerstin Willmers tauften drei Kinder - vom Säugling bis zur 11-jährigen - in einem festlichen Gottesdienst, der mit Kindern der 3. Klassen der Gebrüder-Grimm-Schule und dem Kindergottesdienst-Team gestaltet wurde.



Der eigene Name stand dabei im Mittelpunkt. Auch die Handpuppen Paul und Dr. Schlau unterhielten sich darüber, dass der Name doch auch viel über den Menschen aussagt. In der Predigt wurden die Taufverse ausgelegt: Der Geist der Kraft und Besonnenheit, die schützenden Engel und die Liebe Gottes, in der die Christen bleiben sollen.



Nach der Taufhandlung erhielten die Täuflinge Plakate mit Wunschbäumen, die für sie von den Schülerinnen und Schülern gebastelt wurden. In einer Prozession gingen anschließend alle Kinder mit ihren Taufkerzen zum Taufstein um von Pfarrerin Jühne ein Kreuz mit Taufwasser auf Hand oder Stirn gemalt zu bekommen, die Taufkerzen zu entzünden und abschließend von Pfarrerin Willmers gesegnet zu werden.



Jugendreferent Holger Kramp lud nach dem Gottesdienst zu Spielen ein, die Teamer halfen beim Basteln von Namensbändern und Erfrischungen wurden gereicht.