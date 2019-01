Grün-weiße Germania fliegt dank Finanzspitze weiter

Germania Fluggesellschaft: Erfolgreiche Finanzierungsverhandlungen +++ Vom Airport Nürnberg aus fliegt Germania 29 Ziele an



REGION (pm/nf) - Die kriselnde Germania Fluggesellschaft hat eine Lösung zur Abdeckung des kurzzeitigen Liquiditätsbedarfs gefunden. Dazu Karsten Balke, Geschäftsführer der Germania Fluggesellschaft: „Hinsichtlich unserer Finanzierungsbemühungen haben wir heute eine wichtige Zusage erhalten. Insgesamt geht die Unterstützung damit über den angestrebten Betrag von 15 Millionen Euro deutlich hinaus. Die entsprechenden Mittel sollen uns in der nächsten Woche zufließen.“

Damit ist die mittel- und langfristige Perspektive der Germania als unabhängige mittelständische Fluggesellschaft gesichert. Die Buchungslage ist gut, Vorausbuchungszahlen für die kommenden Monate und den gesamten Sommerflugplan 2019 liegen über dem Vorjahreswert. Fluggäste, Lieferanten und Vertragspartner können somit auch zukünftig auf die Leistungsfähigkeit der Germania Fluggesellschaft vertrauen. Die bereits in der Vergangenheit begonnenen strategischen und strukturellen Entwicklungen wird Germania intensivieren, optimieren oder gegebenenfalls korrigieren.„Die heutige Nachricht hat mich sehr gefreut. Germania war und wird auch in Zukunft ein verlässlicher sowie wichtiger Partner für den Flughafen Nürnberg sein. Zudem ist die Fluggesellschaft eine Bereicherung für die gesamte Metropolregion, da neben vielen klassischen Urlaubszielen auch Exoten wie Tel Aviv angeflogen werden", so Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe.Germania, die seit dem Marktaustritt von airberlin besonders stark wuchs, hat sich in Nürnberg als größte Airline in der Touristik etabliert. In diesem Jahr fliegt die Airline mit den grün-weißen Flugzeugen ab Nürnberg zu 29 Ziele in 12 Ländern.