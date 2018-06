(ampnet/mue) - Der Audi A8 ist das innovativste Modell des Jahres und Audi die fortschrittlichste Premiummarke in der Kategorie „Autonomes Fahren und Sicherheit“.



Zu diesem Urteil kommen das „Center of Automotive Management“ aus Bergisch-Gladbach und die Beratungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers AG, die gemeinsam alljährlich den „Automotive Innovations Award“ vergeben. Ausgezeichnet wurden außerdem Volkswagen (innovativste Volumenmarke insgesamt und in drei Kategorien sowie innovationsstärkster Konzern), BMW (fortschrittlichste Premiummarke und in zwei Einzelkategorien), Tesla, (alternative Antriebe, Premiumhersteller), Chevrolet (Fahrzeugkonzepte / Karosserie Volumenmarke) und Nissan (Interface und Vernetzung Volumenhersteller). Als fortschrittlichste Zuliefer erhielten Faurecia (Antrieb), Continental (Karosserie / Exterieur), Bosch (Assistenzsysteme / autonomes Fahren) und Delphi (Interieur / Interface) einen Innovations-Award.