„Iron Man“: Hyundai Kona wird zum Comic-Helden

(ampnet/mue) - Der Hyundai Kona ist ab sofort als Sondermodell „Iron Man“ bestellbar. Innen wie außen deuten exklusive Designelemente auf den Marvel-Comic-Helden hin; der Kona „Iron Man“ entstand in Kooperation mit Disney.

Zusammen mit den flachen Voll-LED-Scheinwerfern sowie den neu gestalteten LED-Tagfahrleuchten imitiert das Sondermodell die Gesichtsmaske mit der schmalen Augenform des Marvel-Helden. Passend dazu trägt der Kona „Iron Man“ eine V-förmige Verzierung mit dem Marvel-Logo auf der Motorhaube. Dachlackierung, Dachreling, Kappen der Außenspiegel sowie die Seitenschweller sind in einem exklusiven Iron-Man-Rot gehalten, zweifarbige 18-Zoll-Leichtmetallräder mit Iron-Man-Nabenkappen, Gravuren in den D-Säulen sowie Applikationen am Heck runden den Auftritt des Sondermodells ab. Auf dem Armaturenbrett findet sich eine Signatur von Tony Stark, und die Iron-Man-Maske schmückt auch den Wählhebel des serienmäßigen Doppelkupplungsgetriebes 7DCT sowie das Smart-Key-System. Auf dem Bildschirm des Navigationssystems mit 8-Zoll-Farb-Touchscreen wird der Fahrer mit einer „Stark Industrie“-Animation begrüßt. Serienmäßig kommt der Hyundai Kona „Iron Man“ mit den Sicherheits- und Komfort-Extras der höchsten Ausstattungslinie Premium. So sind neben den aktiven Spurhalte- und Aufmerksamkeitsassistenten auch der autonome Notbremsassistent inklusive Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung, Querverkehrswarner hinten und Totwinkelwarner an Bord. Neben einer Rückfahrkamera sind ein beheizbares Multifunktions-Lederlenkrad, Klimaautomatik mit Pollenfilter, Krell Premium-Soundsystem mit acht Lautsprechern, Android Auto und Apple Carplay sowie eine kabellose Ladefunktion für Smartphones an Bord.