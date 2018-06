Karmann-Mobil: Spaß für echte Campingfans

(ampnet/mue) - Das Segment der kompakten Campingbusse boomt und boomt. Auch Karmann-Mobil aus dem rheinhessischen Sprendlingen kommt nicht an der Entwicklung vorbei und schickt mit dem Danny, der in zwei Längen angeboten wird, einen Campervan auf Basis des Fiat Talento ins Rennen.

Angesiedelt ist der 1,96 Meter breite Danny unterhalb der beiden bewährten Baureihen Dexter und Davis. Für Karmann-Mobil ist der Danny der zweite Versuch, in dem Segment Fuß zu fassen. Mit dem im Jahre 2015 präsentierten Colibri auf der Basis des Renault Trafic war den Rheinhessen kein großer Erfolg vergönnt. Das Modell verschwand recht rasch wieder von der Bildfläche – der Danny soll es nun besser machen und den ordentlichen Schwung im Markt nutzen.Die von einem 145 PS starken 1,6-Liter-Twinturbo angetriebene Einstiegs-Baureihe gibt es in zwei Varianten. Der mit knapp fünf Metern Länge kompakte Danny 490 ist mit einem klassischen Grundriß versehen. Er bietet drehbare Fahrerhaussitze, eine zur Schlafstätte umklappbare Mittelsitzbank sowie einen auf der Fahrerseite längs angeordneten Küchenblock mit 40 Liter fassendem Kühlschrank, zweiflammigem Kocher und Edelstahlspüle. Dazu gibt es einen isolierten Frischwassertank, Außendusche und eine mit Diesel betriebene Standheizung. Das Aufstelldach soll optional auch elektrisch betätigt werden können. In geschlossenem Zustand ist der „kleine“ Danny 2,06 Meter hoch, für manche Parkhäuser oder Garagen könnten das ein paar Zentimeter zu viel sein.Rund 40 Zentimeter mehr Außenlänge bietet der Danny 530. Die wurden genutzt, um dem ebenfalls mit aufstellbarem Schlafdach ausgestatteten Fahrzeug einen im Heck angeordneten Waschraum mit WC und Dusche mit auf den Weg zu geben. Anders als beim 490 gibt es keine drehbaren Sitze im Fahrerhaus, sondern eine Mittelsitzgruppe mit zwei Sitzbänken.