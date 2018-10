Klassiker des Jahres gekürt

(ampnet/mue) - Der Opel GT von 1968 und der Opel Corsa GSi von 1988 haben die Auszeichnung „Klassiker des Jahres“ bekommen.



Damit holten erstmals zwei Autos einer Marke den Sieg bei der Leserwahl „Goldene Klassiker“ der Fachzeitschrift Auto Bild Klassik. Der europäische Publikumspreis wird seit 2010 vergeben; insgesamt konnten die Leser in sechs Kategorien ihren jeweiligen Favoriten küren. Die Stilikone Opel GT holte Gold in der Klasse der „Sportwagen und Coupés“, der Opel Corsa A GSi überzeugte bei den „Kleinwagen und Kompakten“. Den Award für den Opel GT nahm der mittlerweile 91-jährige Opel-Designer Erhard Schnell entgegen, für den Corsa GSi kam Volker Strycek auf die Bühne. Der Opel GT wurde erstmals auf der Frankfurter IAA 1965 präsentiert; drei Jahre später ging der vom Publikum gefeierte Entwurf in Serie. Vor genau 30 Jahren kam der Opel Corsa GSi auf den Markt: Der 820 Kilogramm leichte Kleinwagen verfügte über 100 PS und fuhr damit 188 km/h schnell.