Kompaktes Kraftpaket: Hyundai präsentiert Hochleistungsmodell i30 Fastback N

(ampnet/mue) - Mit dem i30 Fastback N feierte Hyundai auf dem Pariser Autosalon die Weltpremiere seines zweiten Hochleistungsmodells.

Der fünftürige Kompaktsportler leistet 250 PS und als N Performance noch einmal 25 PS mehr. Das maximale Drehmoment beträgt 353 Newtonmeter, per Overboost-Funktion liegen kurzzeitig 378 Newtonmeter an. Der Hyundai i30 N Fastback kann ab Jahresende bestellt werden.Wie der i30 N mit Steilheck steht auch der Fastback N auf 18 oder 19 Zoll großen Leichtmetallfelgen. Der markentypische Kaskaden-Kühlergrill ist ganz in Schwarz gehalten und mit dem N-Logo in Form einer Rennstreckenschikane bestückt. Die Voll-LED-Scheinwerfer verfügen über eine schwarz eingefärbte Blende. Die seitlichen Lufteinlässe an der Front sind für eine verbesserte Bremsenkühlung besonders groß geraten und aerodynamisch optimiert, um Verwirbelungen rund um Motor und Radhäuser zu minimieren. Dazu kommen Sportfahrwerk mit adaptiven Stoßdämpfern, Launch Control und eine Differenzialsperre sowie Sportabgasanlage mit variabler Klappensteuerung und fünf Fahrmodi. Rot eingefärbt sind die Sättel der Hochleistungs-Bremsanlage, schwarz gefasst sind Seitenschweller, Außenspiegel und der in die Heckklappe integrierte Spoiler. Dem Hyundai i30 Fastback N exklusiv vorbehalten bleibt die neue Lackierung in Shadow Grey. Den Innenraum prägen ein schwarzer Dachhimmel, Einlagen aus dunklem Metall, Sportsitze und Zierelemente in knalligem Rot. Für den Fahrer gibt es Sportlenkrad und Sportschaltknauf, jeweils mit dem N-Logo verziert, sowie Instrumente mit eigener Skalierung und roten Zeigern. Über dem Display des Bordcomputers gibt eine LED-Schaltanzeige Auskunft über den optimalen Zeitpunkt für den Gangwechsel unter sportlichen Aspekten. Der Bereich des Drehzahlmessers variiert je nach Motoröltemperatur.