Licht für die Handtasche

(akz-o/mue) - Auf der Suche nach einem passenden Geschenk denkt Mann natürlich auch schon mal an eine Handtasche für seine Liebste.

Die Frage die ihn dabei bewegt ist allerdings: Wie groß soll die Tasche sein? Findet die Herzdame doch schon jetzt nicht auf Anhieb das, was sie gerade benötigt. Denn egal, ob Handy, Taschentücher, Lippenstift, Geldbörse, Füller, Schlüsselbund, Nageletui, Bürste und vieles andere mehr: Frau ist für alle Eventualitäten gerüstet. Nur leider geht für die Suche eines bestimmten Objekts viel Zeit verloren. Statistiken besagen, dass Frauen in ihrem Leben durchschnittlich 76 Tage mit der Suche in ihren Handtaschen verbringen. Viel Zeit die man auch anderes nutzen kann. Eine Lösung, die schnell und bequem Abhilfe bei der Suche bringt, ist das innovative Handtaschenlicht „SOI“. Durch Annäherung mit der Hand oder einer leichten Berührung leuchtet das Licht auf und schnell wird man auf der Suche fündig. Ganz automatisch und stromsparend schaltet sich das Licht übrigens nach einiger Zeit von selbst wieder ab.