Maxi-Scooter geben weiter Gas

(ampnet/mue) - Nach dem starken Vormonat hat sich der Schwung auf dem deutschen Motorradmarkt im September abgeschwächt.

Der Industrieverband Motorrad (IVM) meldet 10.338 Neuzulassungen – über 300 Fahrzeuge bzw. 3,1 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Für den bisherigen Jahresverlauf ergibt sich damit ein Plus von 11 Prozent auf 139.798 Einheiten (Vorjahr: 125.941 Krafträder und -roller). Das Absatzwachstum bei den Motorrädern über 125 Kubikzentimeter Hubraum lag im vergangenen Monat mit 6.576 Auslieferungen bei 2,1 Prozent. Die Maxi-Scooter kamen auf 1.022 Neuzulassungen und 36,3 Prozent; damit setzte sich der Aufwärtstrend in diesem Segment fort. Seit Jahresbeginn stieg die Zahl der neu zugelassenen Kraftroller um über ein Viertel auf 12.241 Fahrzeuge (Jan.-Sep. 2017: 9.663 Stück).Erstmals in diesem Jahr rückläufig waren die Verkaufszahlen bei den Leichtkrafträdern: 1.611 Stück bedeuten gegenüber dem September 2017 ein Minus von 16,1 Prozent bzw. über 300 Maschinen weniger, während die Leichtkraftroller um 23,3 Prozent auf 1.129 Einheiten weiter zulegten.