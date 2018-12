Mitte 2019: Ford Transit kommt mit Neuerungen

(ampnet/mue) - Ford bringt Mitte nächsten Jahres den neuen Modelljahrgang des Transit auf den Markt.

Der Transporter erhält überarbeitete Motoren, die bis zu sieben Prozent weniger Kraftstoff verbrauchen sollen. Ersmals erhältlich sein wird eine Mild-Hybridvariante (HEV = mild Hybrid Electric Vehicle) mit elektrisch unterstütztem Dieselmotor, der speziell in Start-Stopp-Situationen im innerstädtischen Einsatz eine Kraftstoffersparnis von weiteren acht Prozent ermöglicht. Neu sind außerdem Front- und Rückfahrkameras mit Split-View-Technologie, inpark-Assistent, Pre-Collision-Assist mit Fußgängererkennung und Cross-Traffic-Alert. Für den Arbeitseinsatz gibt‘s auf Wunsch eine LED-Außenleuchte am Heck in Dachhöhe. Das neue Ford-Pass-Connect-Modem erleichtert außerdem Flottenbetreibern die Disponierung ihrer Firmenwagen.