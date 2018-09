Nürnberger Theatergruppen beim Gavroche International Festival

In zehn Festivaltagen werden insgesamt 40 Vorstellungen für Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 16 Jahren auf den führenden Bühnen Moskaus gegeben.Das Theaterfestival hat traditionell eine ganze Vielfalt an Genres zu bieten: Drama, Objekttheater, Puppen- und visuelles Theater sowie modernen Tanz. Gleich drei hochspannende Theaterfassungen kommen heuer aus Nürnberg: "Karneval der Tiere" (Thalias Kompagnons, Ensemble KONTRASTE), Tschechow's "Kaschtanka" (Theater 'Mummpitz' im Kachelbau) und "Oskar und Geheimnis der verschwundenen Kinder" (Theater 'Salz+ Pfeffer').Das Bühnenwerk des Nürnberger Figurentheaters 'Salz+ Pfeffer' ist zudem ein klarer Fall von Zeitreise: Oskar, ein Junge aus dem 21. Jahrhundert, landet im Nürnberg des Jahres 1484. In der mittelalterlichen Stadt gerät er erstmal von einem Schlamassel in den nächsten. Dass er all dem schließlich doch glücklich entkommt, hat Oskar nicht zuletzt einem Jungen namens Albrecht zu verdanken, der gerne Selbstporträts zeichnet… Das Theaterstück für junge Menschen ab 9 Jahren ist übrigens schon jetzt komplett ausverkauft.Das Rahmenprogramm des Festivals umfasst Kreativangebote zum Kennenlernen der deutschen Kunst, ein literarischer Quest, Workshops mit deutschen Theaterkünstlern für Theater- und Gesellschaftsthemen sowie Vorführungen der Stücke in Kinderkrankenhäusern.Veranstaltet wird das Festival vom "Theatrium an der Serpuchowka" in Kooperation mit dem Goethe-Institut Moskau, mit Unterstützung und Beteiligung der Kulturabteilung der Stadt Moskau, des russischen Kulturministeriums, des Theaterverbandes der Russischen Föderation sowie mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes (Berlin).