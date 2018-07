Paul Trutz ist neuer Vorsitzender des Kreisverbandes Nürnberg-Fürth der „Franken“

Nürnberg/Fürth - Der Kreisverband Nürnberg-Fürth der Partei für Franken – „Die Franken“ hat seinen Vorstand gewählt. Die Mitglieder sprachen sich dabei für Paul Trutz (31) aus Nürnberg als Vorsitzenden aus. Dr. David Bartlitz und Detlev Tartsch wurden zu seinen gleichberechtigten Stellvertretern gewählt. Der Fürther Gerald Kleinschroth ist neuer Schatzmeister.

„Wir müssen Nürnberg und Fürth fit für die Zukunft machen“, sagte der frischgewählte Kreisvorsitzender Paul Trutz unmittelbar nach seiner Wahl. Dazu gehörten eine moderne und zukunftsfähige Infrastruktur. Die Franken machen sich deshalb für den kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnellweges stark.Schnelles Gigabit-InternetWeiterhin fordern die Franken einen schnellen und flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes, da die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit immer mehr steigen. Deshalb dürfe auch nicht mehr über Übertragungsgeschwindigkeiten von 100Mbit pro Sekunde diskutiert werden, so Trutz. „Wir müssen jetzt die Weichen für das Gigabit-Zeitalter stellen.“Gegenpol zu München schaffenSich im Fußball zu reiben und eine Rivalität zu pflegen, findet Trutz „völlig in Ordnung.“ Im wirtschaftlichen und kulturellen Bereich fordert er allerdings eine enge Zusammenarbeit zwischen Nürnberg und Fürth. Der Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen müsse ein Gegenpol zum alles dominierenden Großraum München werden. „Wir wollen deshalb die Partei für Franken als feste politische Größe in Nürnberg und Fürth etablieren.“ Der gelernte Schreiner wirbt deshalb um das Vertrauen der fränkischen Wählerinnen und Wähler bei den anstehenden Landtags- und Bezirkswahlen. „Wir stehen wir keine andere Partei dafür, Franken zu stärken“, so Trutz abschließend.