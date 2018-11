Schmelzer-Coup! Starkoch Alexander Herrmann zaubert jetzt bei Lebkuchen-Schmidt

NÜRNBERG (mask) - Lebkuchen-Schmidt und Alexander Herrmann werden Partner: Das Nürnberger Traditionsunternehmen und der fränkische Starkoch vereinbarten eine Zusammenarbeit!

Herrmann soll nicht nur als „Markenbotschafter“ tätig sein, er kümmert sich vor allem um die Entwicklung einer eigenen, hochwertigen Produktlinie. „Alexander Herrmann passt perfekt zu unserer Philosophie“, betont Lebkuchen- Schmidt-Geschäftsführer Gerd Schmelzer. „Er steht für hohe Qualität und handwerkliches Können. Wir haben sofort gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge liegen.“Um Lebkuchen wird es bei der Kreation der neuen Produkte aber nicht gehen: „Er wird Gebäcke entwickeln, die ursprünglich sind, überraschend schmecken und nicht nur saisonal, sondern ganzjährig verkauft werden.“ ,,Ich freue mich irrsinnig auf die Aufgabe“, so Alexander Herrmann, der hinter den Kulissen mit dem Schmidt-Team seit Monaten in der Versuchsbackstube an der Zusammensetzung der Rezepte tüftelt.„Es macht ungeheuer Spaß, die Ideen, die man hat, ganz praktisch auszuprobieren. Wir experimentieren viel, sei es mit klassischen oder auch eher ungewöhnlichen Zutaten. Allerdings ist es uns äußerst wichtig, dass keinerlei Zusatzstoffe enthalten sind!“