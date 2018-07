Schwerpunkt digitale Zukunft: MAN setzt Akzente

(ampnet/mue) - Der Nutzfahrzeughersteller MAN Truck & Bus will die Nutzfahrzeug IAA (20. bis 27. September) in Hannover nicht nur für die Darstellung der aktuellen Produkthighlights nutzen. Das Unternehmen setzt daneben im Lkw- und Busbereich einen Schwerpunkt bei seinen Entwicklungen auf den Feldern Elektromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren.

MAN zeigt neben einem vollelektrischen Verteiler-Lkw, dem MAN eTGM, auch den MAN eTGE, eine batterieelektrische Variante des neuen MAN-Transporters. Als einer der ersten Hersteller präsentiert das Unternehmen damit vollelektrische Lösungen für den gesamten Bereich der City-Logistik zwischen drei und 26 Tonnen.Im urbanen Umfeld können elektrische Trucks ihre Stärken am besten ausspielen – sie sind lokal emissionsfrei, außerdem sehr leise. So könnte zum Beispiel die Belieferung von Supermärkten nachts ohne Störung der Nachbarschaft erfolgen, tagsüber würde der Verkehr entzerrt. Auch beim Stadtbus geht die Reise klar in Richtung Elektroantrieb – aus diesem Grund hat MAN Entwicklungspartnerschaften mit München, Hamburg, Wolfsburg, Luxemburg und Paris geschlossen, um die Alltagserfahrungen in die Serienentwicklung einfließen lassen zu können. Einen Prototyp des MAN Lion’s City E wird es ebenfalls erstmals auf der diesjährigen IAA zu sehen geben.Auf dem Gelände des zukünftigen Berliner Flughafens BER demonstrierte MAN jetzt auch Lkw-Platooning. Dabei handelt es sich um eine elektronische Deichsel, die zwei oder mehr Trucks miteinander verbindet. Der erste Truck gibt Geschwindigkeit und Richtung vor, der hintere folgt automatisiert in einem sehr kurzen Abstand. Durch den Windschatten spart der Konvoi bis zu zehn Prozent Kraftstoff ein. Auch im Folgefahrzeug sitzt ein Fahrer, der bei Bedarf eingreifen und das System übersteuern kann. Das elektronische System des Folge-Lkw reagiert in nur fünf Millisekunden auf den Bremsimpuls des vorderen Fahrzeugs und damit schneller als jeder Mensch. Seit Ende Juni ist ein MAN-Platoon im Rahmen eines Pilotprojekts auf der Autobahn A9 zwischen München und Nürnberg unterwegs.Im Jahr 2016 gründete MAN die Digitalmarke „RIO“, um die Welt des Transports mit Hilfe einer cloudbasierten Plattform zu verbinden und damit wirtschaftlicher sowie ökologischer zu machen; seit 2017 ist „RIO“ eine unabhängige Marke unter dem Dach von Volkswagen Truck & Bus. Aufbauend auf dieser Plattform bietet MAN unter dem Namen „MAN DigitalServices“ erste, für MAN-Fahrzeuge maßgeschneiderte digitale Lösungen. Damit können Kunden in Echtzeit und ortsunabhängig Einsicht in die Fahrzeugdaten und daraus abgeleitete Analysen erhalten.