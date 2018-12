Skoda Karoq in markantem Edeldesign

(ampnet/mue) - Bei Skoda sind ab sofort die beiden neuen Karoq-Ausführungen „Sportline“ und „Scout“ bestellbar. Beide sind wahlweise mit einem 1,5-Liter-Benziner oder 2,0-Liter-Diesel erhältlich. Die Motorleistung beträgt jeweils 150 PS (110 kW).

Im ersten Quartal 2019 folgt für den Sportline noch ein 190 PS (140 kW) starker 4x4-Benziner mit zwei Litern Hubraum und Sieben-Gang-Direktschaltgetriebe. Der Karoq Scout verfügt serienmäßig über Allradantrieb. Den Karoq Sportline kennzeichnen unter anderem Stoßfänger mit Diffusoroptik, spezielle Schwellerbeplankungen und die schwarzen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen. Dazu kommen schwarze Außenspiegel, schwarze Dachreling und dunkel getönte hintere Seitenscheiben. Adaptive LED-Frontscheinwerfer und LED-Rückleuchten sowie Sportsitze und -lenkrad, Pedalerie im Edelstahldesign und das adaptive Fahrwerk sind weitere Merkmale. Der Karoq Scout zeichnet sich unter anderem durch markante Radhausverkleidungen, Motorschutz und 18-Zoll-Leichtmetallräder sowie Außenspiegel und Dachreling in Silber und Chromzierleisten an den Seitenfenstern (hinten dunkel getönt) aus. Das Interieur zeigt Elemente in einem speziellen „Scout“-Design. Sowohl Sportline als auch Scout können in Verbindung mit einem Business-Paket mit dem virtuellen Cockpit bestellt werden.