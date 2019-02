Streng limitierter Luxus: BMW M850i kommt 400 Mal als „First Edition“

(ampnet/mue) - Zur Markteinführung des neuen 8er Coupé im Frühjahr bringt BMW auch das Sondermodell M850i x-Drive Coupé „First Edition“ auf den Markt.

Der exklusive Zweitürer wird in einer limitierten Auflage von 400 Stück gebaut und ist in der Sonderfarbe Frozen Barcelona Blue metallic mit schwarzen Akzenten lackiert. Als Sonderausstattung werden unter anderem das Carbondach und das M-Carbon-Exterieurpaket angeboten. Der Innenraum erhält die Volllederausstattung Merino in der neuartigen Farbkombination Elfenbeinweiß/Nachtblau und einen nachtblauen Alcantara-Dachhimmel sowie im Zentrum des Cockpits den Schriftzug „First Edition 1/400“. Den M850i x-Drive First Edition treibt der neu entwickelte Achtzylinder mit 530 PS (390 kW) an, die Schaltung übernimmt eine Acht-Gang-Sport-Steptronic. Die Fertigung der Sonderedition erfolgt zwischen April und Juni im Werk Dingolfing.