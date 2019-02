Traumquoten für Fastnacht in Franken: Söder kommt mit Koalitionsfliege!

3,79 Millionen Zuschauer bundesweit sahen am Freitagabend die ,,Fastnacht in Franken", die Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken, im BR Fernsehen +++ Barbara Stamm zu Tränen gerührt



REGION/VEITSHÖCHHEIM - Über die lange Sendestrecke von über dreieinhalb Stunden (226 Minuten) bot die Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken Tanz, Musik und Büttenreden mit zeitgeschichtlicher Satire und Humoristischem aus Alltag und Politik. Bekannte und beliebte Künstler sorgten für einen kurzweiligen Abend. Emotionaler Höhepunkt: die Hommage an die Landtagspräsidentin a. D. Barbara Stamm für ihre Verdienste um die fränkische Fastnacht - alle Künstler sangen in dem für Barbara Stamm typischen blauen Kleid eine Variation des Schlagers ,,Aber dich gibt's nur einmal für mich".

Das Programm der Traditionssendung verfolgten bayerische Spitzenvertreter aus Politik und Gesellschaft vor Ort in den Mainfrankensälen, unter anderem Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, fast alle Ministerinnen und Minister aus dem bayerischen Kabinett, alle Fraktionschefs im Landtag, die Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Bär, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag Alexander Dobrindt, mehrere bayerische Parteivorsitzende sowie Bundestags- und Landtagsabgeordnete, der EVP-Vorsitzende im Europäischen Parlament Manfred Weber, außerdem TV-Prominente wie ,,Tatort"-Kommissar Andreas Leopold Schadt sowie BR-Moderator, Kabarettist und Schauspieler Hannes Ringlstetter (,,Hubert ohne Staller") mit Co-Moderatorin Caro Matzko. , Intendant des Bayerischen Rundfunks: ,,Die 'Fastnacht in Franken' ist Kult und ein Pflichttermin im Fernsehjahr - das hat das großartige Publikumsinteresse an der Livesendung aus Veitshöchheim auch in diesem Jahr wieder gezeigt. Die Zuschauer wurden den ganzen Abend über aufs Beste unterhalten - mit einer Auswahl an Höhepunkten der für ihre Vielfalt bekannten fränkischen Fastnacht. Ein herzliches Dankeschön an alle, die in Redaktion und Produktion, beim Fastnacht-Verband Franken und nicht zuletzt auf der Bühne zu diesem großartigen Erfolg beigetragen haben.", Fernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks: ,,Die 'Fastnacht in Franken' setzt ihre Erfolgsgeschichte fort: Für Millionen Menschen in Bayern und ganz Deutschland ist die Sendung ein festes Ritual in der Faschingszeit. Egal wie, im Fernsehen oder über die BR Mediathek - alle wollen dabei sein! Der Fastnacht-Verband und das BR Studio Franken haben wieder eine fantastische Sendung auf die Beine gestellt!", Leiterin des Studio Franken:,,Wir freuen uns riesig über den großen Erfolg der 'Fastnacht in Franken'! Unsere herausragenden Künstlerinnen und Künstler haben mal wieder die Bühne gerockt und gezeigt, dass Fastnacht Brauchtum vom Feinsten ist. Die tolle Publikumsresonanz ist auch eine Belohnung für die seit Jahren enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Redaktion, Produktion und Fastnacht-Verband Franken. Die Leidenschaft und das Engagement jedes einzelnen im Fastnachtsteam - ob vor oder hinter der Kamera - macht den besonderen Charme der 'Fastnacht in Franken' aus.", Ehrenpräsident und künstlerischer Leiter des Fastnacht-Verband Franken: ,,Ein herzliches Dankeschön an die Redaktion und Produktion des Bayerischen Rundfunks/ Studio Franken - dass das hohe Leistungsniveau wiederum gehalten werden konnte, ist ein Zeugnis für außergewöhnlich engagierte Mitarbeitende und hervorragende Künstler. Die kollegial-zugewandte Atmosphäre in der Zusammenarbeit von BR, Verband und Künstlern hat uns zu dieser Höchstleistung getragen - und wir haben direkt nach der Sendung erste Ideen für das nächste Jahr geschmiedet."Wiederholungen von ,,Fastnacht in Franken" im BR Fernsehen:Samstag, 23. Februar 2019, 20.15 Uhr Faschingsdienstag, 5. März 2019, ab 12.20 Uhr .Seit 1987 strahlt der Bayerische Rundfunk ,,Fastnacht in Franken", die Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken, als Live-Sendung aus. Die Kultsendung aus dem unterfränkischen Veitshöchheim des BR begeistert Jahr für Jahr ein Millionenpublikum. Einen Rekordwert erreichte ,,Fastnacht in Franken" im Jahr 2017 mit 4,5 Millionen Zuschauern deutschlandweit und einem Marktanteil von 52,6 Prozent in Bayern. Damit war die Jubiläumsausgabe von ,,Fastnacht in Franken" die erfolgreichste Sendung des BR Fernsehens seit 1991.