Tucher macht's möglich! Carolin Kebekus hat jetzt ihr eigenes Bier...

NÜRNBERG (mask) - Irre Alltagsbetrachtungen und brüllend komische Geschichten aus ihrem Leben: TV-Comedystar Carolin Kebekus kam nach „Pussy Terror“ und „Alpha Pussy“ jetzt mit ihrem 3. Programm „Pussy Nation“ in die Arena NÜRNBERGER

Versicherung.

Vor der Show gab's für die Kult-Komikerin aus Köln den Sold Out Award: Volle Hütte! ,,Die Lachmuskeln der Zuschauer hatten an diesem Abend jede Menge zu tun, die Fans in der ausverkauften Halle waren restlos begeistert", berichtet Oliver Dürrbeck, Marketingleiter der ARENA Nürnberg Betriebs GmbH.Besonderer Gag: In Anlehnung an den Sketch „Wegbier für die Prinzessin“ gab's als Überraschung einen Kasten eigens für die Show gestaltetes Tucher Wegbier für Kebekus! Tucher Marketingdirektor Kai Eschenbacher schmunzelnd: ,,Wir haben dafür extra ein besonderes Etikett gemacht..."