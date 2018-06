Unterwegs mit dem Bootsanhänger: richtiges Beladen für Sicherheit entscheidend

(ampnet/mue) - Urlaub auf dem Wasser hat einen hohen Erholungswert – wer jedoch sein eigenes Boot mit in den Urlaub nehmen möchte, sollte gut vorbereitet sein.

Das richtige Beladen ist entscheidend für sicheres Fahren mit einem Bootsanhänger. Eine falsche Gewichtsverteilung verändert die Fahrdynamik deutlich und kann so zum Kontrollverlust und zum Schleudern des Gespanns führen, warnt der ADAC. Das Gepäck sollte daher möglichst tief und nah an der Achse bzw. im Bereich zwischen Achse und Deichsel im Anhänger verteilt werden. Schwere Gegenstände sind am besten im Bereich der Achse aufgehoben. Zudem sei darauf zu achten, dass die zulässige Achslast sowie das Gesamtgewicht des nicht überschritten werden. Es empfiehlt sich, die Stützlast auszunutzen, denn auch bei deutlicher Unterschreitung des Maximalwertes nimmt die Fahrstabilität ab. Und noch ein Hinweis: Mit leeren Wasser- und Treibstofftanks wird das Gewicht des Boots deutlich reduziert.Generell sollten Gespannfahrer immer mit erhöhter Aufmerksamkeit fahren. Um Grenzsituationen kennenzulernen, empfiehlt der ADAC ein Fahrsicherheitstraining.