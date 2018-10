Volvo V60 jetzt auch als Plug-in

(ampnet/mue) - Bei Volvo kann der V60 ab sofort auch als Plug-in-Hybrid bestellt werden.



Mit der Kombination aus Benzin- und Elektromotor klettert die Systemleistung beim V60 T8 Twin Engine AWD auf 390 PS (288 kW), das maximale Drehmoment liegt bei 640 Newtonmetern. Der Antriebsstrang besteht aus einem 303 PS (223 kW) starken 2,0-Liter-Vier-Zylinder-Benziner mit Kompressor- und Turboaufladung an der Vorderachse sowie einem Elektromotor an der Hinterachse, der 87 PS (65 kW) mobilisiert. Beide Triebwerke können das Fahrzeug getrennt voneinander oder gemeinsam antreiben.Der Volvo V60 T8 Twin Engine ist neben der Version mit luxuriöser Inscription-Ausstattung auch als sportliche R-Design-Variante erhältlich. Beide verfügen über eine 12,3 Zoll große digitale Instrumentenanzeige, einem Schalthebel aus Kristallglas der schwedischen Manufaktur Orrefors und einem Panorama-Glasschiebedach. Zur Serienausstattung gehören auch eine per Timer und „Volvo on Call“-App steuerbare Standheizung sowie ein Subwoofer für die Soundanlage.