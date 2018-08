Wertvolle Bibel aus Zirndorfer Kirche gestohlen

Zirndorf (pm/ak) - In der Zirndorfer St.-Rochus-Kirche wurde die historische Altarbibel von unbekannten Tätern entwendet. 

Im Zeitraum zwischen Freitag, 27. Juli (16 Uhr) und Sonntag, 29. Juli (9 Uhr) wurde das wertvolle Buch von bislang Unbekannten gestohlen. An diesem Wochenende fanden in der Kirche Turmbegehungen statt.Die Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um ihre Mithilfe und sucht nach Zeugen die etwas Verdächtiges bemerkt haben.Die Bibel selbst wird auf die 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts datiert und besitzt einen Sachwert von einigen hundert Euro. Der ideelle Wert ist nicht zu bezeichnen.Die Sachbearbeitung übernimmt die Kriminalpolizei Fürth. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können oder denen verdächtige Personen, insbesondere während der Turmbegehungen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.