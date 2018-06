Wie junge Amerikaner die US-Politik wahrnehmen

Die Veranstaltung findet in englischer und deutscher Sprache statt. Nach der Begrüßung und einem Impulsvortrag des DAI-Direktors Prof. Dr. Andreas Falke diskutieren an dem Abend 15 Jugendliche und der Geschäftsführer und Gründer der Global Youth Ambassadors (GYAP) aus Atlanta, Dr. John H. Eaves. Der Abend im DAI bietet die Möglichkeit, sich in angenehmer Atmosphäre mit Jugendlichen aus der US-amerikanischen Partnerstadt auszutauschen und über aktuelle und transatlantische Themen zu diskutieren.Das Global Youth Ambassadors Programm ist eine Initiative für High- School-Schülerinnen und -Schüler in der Metropolregion Atlanta. Es hilft den Jugendlichen, ihre Position in einer globalen Welt und Wirtschaft zu stärken, indem unter anderem ihre Führungsqualitäten und ihre kulturellen Kompetenzen trainiert werden. Außerdem haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch diesen Austausch die Chance, ihre Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern und ein neues Land kennenzulernen. Weitere Informationen zur Initiative befinden sich unter www.gyaprogram.org.Im Herbst 2018 werden im Gegenzug 14 Mitglieder des Key Clubs aus Nürnberg nach Atlanta fliegen, um die Stadt der US- Bürgerrechtsbewegung kennenzulernen. Das Austauschprogramm zwischen dem Key Club des DAI und dem GYAP aus Atlanta findet statt in Zusammenarbeit mit dem Amt für Internationale Beziehungen Nürnberg und dem Deutsch-Amerikanischen Institut Nürnberg mit freundlicher Unterstützung des Atlanta-Nürnberg- Komitees anlässlich der 20-jährigen Städtepartnerschaft Nürnberg- Atlanta.