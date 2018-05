Wissenschaft erleben: Professoren zu vermieten!

ERLANGEN (mue) - Haben Sie etwas auf dem Herzen, das Sie schon immer einen waschechten Professor fragen wollten? Oder lieben Sie einfach nur wissenschaftliche Gespräche zu ganz bestimmten Themen?

Dann machen Sie mit bei, der großen Aktion der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), bei der zum 1. Markttag des Wissens am kommenden Samstag (5. Mai, Marktplatz Erlangen) der geistige Austausch groß geschrieben wird. Dabei kann es ruhig ganz tief ins Detail gehen, und außer einer Tasse Kaffee für die jeweilige Professorin / den jeweiligen Professor entstehen auch keine Kosten für die Teilnehmer. Als zeitlicher Rahmen sind pro Gespräch 20 Minuten vorgesehen.Für Wissenshungrige oder einfach nur Fachsimpler stehen an diesem Tag persönlich zur Verfügung:– Vizepräsidentin, Lehrstuhl für WirtschaftsinformatikForschungsschwerpunkt: Soziale Interaktionen und digitale Lösungen für Innovation und Wertschöpfung– Professur für PaläontologieForschungsschwerpunkt: Lebewesen und Umweltbedingungen der Urzeit– Lehrstuhl für GesundheitspsychologieForschungsschwerpunkt: Stressforschung und Kognitionspsychologie– Lehrstuhl für PädagogikForschungsschwerpunkt: Medienpädagogik und Digitale Bildung– Redaktor des Fränkischen Wörterbuchs am Lehrstuhl für Germanistische SprachwissenschaftForschungsschwerpunkt: Dialektforschung (Sprachgeographie/Lexikologie) und Sondersprachenforschung (Jiddisch/Rotwelsch)– Vizepräsident, Lehrstuhl für Angewandte MathematikForschungsschwerpunkt: Optimierung und Steuerung im Rahmen von partiellen Differentialgleichungen und Anwendungen, unter anderem aus dem Hoch- und Tiefbau– Lehrstuhl für Elektrische EnergiesystemeForschungsschwerpunkt: Entwicklung und Betrieb nachhaltiger elektrischer Energieversorgungsnetze der Zukunft und deren systemtechnische Auslegung– Lehrstuhl für Schulpädagogik mit Schwerpunkt MittelschuleForschungsschwerpunkt: Schul- und Schulentwicklungsforschung, Hochschuldidaktische Forschung, Erlebnispädagogik und Outdoor-TrainingInformationen zu den (noch) verfügbaren Gesprächszeiten sowie Anmeldung online unter: