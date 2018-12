Wohnstift am Tiergarten hatte zur Weihnachtsfeier eingeladen

NÜRNBERG (tom) – Da der eigene Theatersaal derzeit umgebaut wird, wich das „Wohnstift am Tiergarten“ für seine diesjährige Weihnachtsfeier in den Großen Saal der Meistersingerhalle aus.

Beste Stimmung herrschte in der festlichen Halle, in die der Gesamtvorstand und die beiden Stiftsleiterinnen die Bewohner des Wohnstifts am Nikolausabend zur traditionellen Weihnachtsfeier eingeladen hatten. Zunächst galt es aber, die Senioren mit Niederflurbussen der VAG vom Stift am Tiergarten in die Halle zu transportieren. Dort angelangt wartete auf die rund 350 Bewohner und geladenen Gäste neben kurzen Ansprachen ein festliches Menü sowie ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Mit einem besinnlich-schwungvollem Mix aus Gospel, Spirituals und deutschen Weihnachtsliedern stimmte dabei der „Special Edition Gospel Choir“ die Stiftbewohner auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein.Im Anschluss daran sorgte der Kabarettist Klaus Karl-Kraus für heiter-nostalgische Momente, ehe die von dem mittlerweile verstorbenen Conny Wagner gegründete „Bulzermärtl Band“ die Feier mit beschwingten Songs rund um die „Lebkoungcity“ gutgelaunt ausklingen ließ.