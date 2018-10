Zuerst im Insignia: Opel bringt neue Infotainment-Generation

(ampnet/mue) - Opel führt zunächst im Insignia seine nächste Generation von Infotainment-Systemen ein: Multimedia Radio und Multimedia Navi Pro mit bis zu acht Zoll großem Farb-Touchscreen. Darüber hinaus profitiert der Fahrer von einem neuen hochauflösenden Fahrerinfodisplay; optional ist auch ein Head-up-Display erhältlich.

Das On-Board-Navigationssytem Multimedia Navi Pro bietet vernetzte Dienste mit optimierten Points of Interest und Zielsuchen ebenso wie Verkehrsmeldungen, Informationen zu Kraftstoffpreisen und Parkmöglichkeiten in Echtzeit – ausgerichtet nach Zielort sowie Online-Kartenaktualisierungen auf der Navigationsstrecke. Durch 3-D-Navigation, eine durchgängige Zoom-Funktion und fließendes Scrolling wird die Zielführung für den Fahrer vereinfacht.Über das Smartphone mit dem Internet verbunden wird die Verkehrsinfo von drei unterschiedlichen Quellen gespeist, die dann als umfassende Information konsolidiert für den Fahrer ersichtlich ist. Ist keine Online-Verbindung verfügbar, kann das System via DAB/DAB+ auf das digitale Übertragungsformat TPEG zugreifen. Und schließlich werden weiterhin TMC-Daten (Traffic Message Channel) per UKW übertragen; Verkehrsfluss und ‑bedingungen werden so nahezu in Echtzeit aktualisiert und in die Routenführung integriert. Auf diese Weise warnt das System noch schneller und aktueller vor möglichen Staus oder Unfällen. Dazu zeigt es, welche Streckenabschnitte von Verzögerungen betroffen sind und welche Ursachen dies haben könnte. Zur exakteren Berechnung der Ankunftszeit bezieht das Navigationssystem zudem Erfahrungswerte früherer Fahrten mit ein. Hierzu wird das Verkehrsaufkommen auf gleicher Strecke zu vergleichbaren Uhrzeiten berücksichtigt. Karten-Updates sind viermal pro Jahr inklusive – diese erfolgen automatisch online „over-the-air“.Sowohl das Multimedia Radio als auch das Multimedia Navi Pro sind kompatibel mit Apple Carplay und Android Auto; zudem lassen sich zwei Smartphones gleichzeitig via Bluetooth koppeln. Geeignete Smartphones können zudem ganz einfach per Wireless Charging in der Mittelkonsole kabellos aufgeladen werden. Über den serienmäßigen AM/FM-Radioempfang hinaus lässt sich die Klangqualität auf Wunsch mit DAB+ steigern. Ebenfalls optional erhältlich ist ein Bose-Soundsystem mit acht Lautsprechern und digitalem Soundprozessor.Das HMI (Human-Machine-Interface, Schnittstelle von Mensch zu Maschine) erlaubt direkten Zugriff zu den wichtigsten Funktionen wie Radio, Telefon und Navigation auf den ersten Blick über den Hauptbildschirm. Der Fahrer kann das Infotainment-System mit vom Tablet gewohnten Wisch-Gesten ebenso bedienen wie über Schalter am Lenkrad, das Multimedia Navi Pro lässt sich darüber hinaus auch per integriertem Sprachbefehl steuern. Das Navi-Pro-System offeriert zahlreiche Personalisierungsmöglichkeiten – bis zu fünf Fahrer können ihr eigenes User-Profil anlegen, das dann individuelle Funktionen wie verschiedene Klimatisierungs- und Toneinstellungen für die Lautsprecher bereithält. Favorisierte Zielorte und Points of Interest werden genauso wie die Lieblingssender im persönlichen Profil gespeichert. Das Angebot wird in Zukunft um auf dem persönlichen Fahrstil beruhende Such- und Routenoptionen erweitert.