Zwei liebe Katzen suchen ein neues Zuhause

REGION (pm/vs) - immer wieder stellt der MarktSpiegel Tierwaisen vor, um sie an liebe Frauchen und Herrchen zu vermitteln. Diese Woche sind es Diva und Mercedes von der Vereinigung für Katzenschutz Nürnberg-Fürth e.

Vereinigung für Katzenschutz

V.Der etwa sieben bis acht Jahre alte Perser-Main Coon Mix Diva ist eine bildschöne, langhaarige Schildpatt-Katzendame. Leider musste sie ihre Familie wegen einer Katzenhaar-Allergie verlassen. Diva besitzt eine verschmuste und eher ausgeglichene Persönlichkeit, die sehr gut zu ihrem Namen passt. Sie wünscht sich ein Leben als Einzelkatze in einem katzenerfahrenen, entspannten Zuhause. Natürlich muss die Fellpflege groß geschrieben werden - und auch Streicheleinheiten dürfen nicht zu kurz kommen. Eine größere Wohnung mit gesichertem Balkon oder eventuell auch Freigang in einem umzäunten Garten in ruhiger Wohnlage würden Diva glücklich machen.Die hübsche etwa sechs Jahre alte Mercedes ist eine brave, dreifarbige „Glückskatze“ die sehr großen Wert auf Streicheleinheiten legt und dazu wunderschön schnurren kann. Man sieht es schon ihrem Blick an – sie ist eine Süße! Mercedes wünscht sich ein Leben als Einzelkatze um die volle Aufmerksamkeit ihrer Familie zu genießen. Eine größere Wohnung mit gesichertem Balkon oder Freigang in vekehrsberuhigter Wohngegend - beide Optionen kommen für Mercedes in Frage.Die Vereinigung für Katzenschutz Nürnberg-Fürth e.V. ist 1954 gegründet worden. Sitz des Vereins ist in den Strengenbergstraße 9 in Rückersdorf. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unter der Rufnummer 0911/578783 erreichbar. Im Internet finden sich umfassende Infos.