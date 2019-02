Am 23. und 24. März 2019 macht die "jobmesse nürnberg" im Eventpalast am Airport Station

NÜRNBERG (pm/vs) - Bei der vierten Ausgabe der jobmesse nürnberg am 23. und 24. März gibt es für Karriereinteressierte wieder unzählige Möglichkeiten, sich über nahezu allen Branchen zu informieren. Namhafte Unternehmen, Institutionen und Bildungseinrichtungen gehen dann im EVENTPALAST am Airport Nürnberg auf die Suche nach neuen Teamplayern.

Win-win-Situation

Fit für die Karriere

Messe-Facts

Innerhalb weniger Stunden können Besucher der 4. jobmesse nürnberg mit zahlreichen potenziellen Arbeitgebern ins persönliche Gespräch kommen, ohne sich vorher durch eine Bewerbung aufwendig qualifizieren zu müssen. So stellen beide Seiten innerhalb kürzester Zeit fest, ob die Chemie für eine gemeinsame Zusammenarbeit passt oder nicht. Entlang des roten Teppichs im EVENTPALAST am Airport Nürnberg finden Karriereinteressierte kleine und mittelständische Betriebe ebenso wie Global Player sämtlicher Branchen.Ob Ausbildungs- oder Praktikumsplatz für Schüler, Weiterbildungsmöglichkeiten für Young Professionals oder neuer Traumjob für erfahrene Führungskräfte – für jedes Alter und jede Qualifikation gibt es auf der jobmesse nürnberg das passende Angebot. Für die Aussteller wiederum ist das Recruiting-Event eine optimale Möglichkeit, schnell und unkompliziert Kontakt zu Kandidaten herzustellen, die genau in ihr Anforderungsprofil passen.Genauso nutzen Weiterbildungseinrichtungen die Karrieremesse, um ihre spannenden Angebote zu präsentieren und in angenehmer Atmosphäre potentielle Bewerber von sich zu überzeugen.Auch abseits der Messestände können die Besucher das Maximum für ihre Karriere rausholen. Der renommierte Bewerbungscoach Sven Emmrich beispielsweise gibt den Teilnehmern seiner professionellen Workshops nützliche Tipps und Strategien zur Berufsorientierung aber auch zum perfekten Anschreiben und einem überzeugenden Vorstellungsgespräch auf den Weg. Außerdem können Interessierte ihre Anschreiben und Lebensläufe von Experten prüfen oder von professionellen Fotografen das perfekte Bewerbungsbild schießen lassen. Ein weiteres Highlight ist der Programmpunkt „Frag den Anwalt“, bei dem Rechtsexperten von anwalt.de Einzelgespräche zu rechtlichen Fragen am Messestand anbieten.• 4. jobmesse nürnberg• Samstag, 23. März, 10.00–16.00 Uhr• Sonntag, 24. März, 11.00–17.00 Uhr• EVENTPALAST am Airport; Flughafenstraße 100; 90411 NürnbergWeitere Informationen gibt es im Internet.