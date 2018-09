Die Linux User Group Nürnberg (LUG Noris) ist auf der Hack&Make 2018 vertreten.

Die Hack&Make findet vom 3. bis zum 4. November 2018 im Rahmen der Erfindermesse iENA 2018 in der neu erbauten Halle 3C der Messe Nürnberg statt. Wir von der LUG Noris freuen uns nun zum zweiten Mal auf der Hack&Make mit dabei sein zu können.

Linux auf alten Notebooks. Hier können Sie Linux selbst ausprobieren.

Vorstellung unserer "kleinen" Projekte:

Die WebCam im Baustrahler. Unser Mini-PC Unser RasPI GPIO-Board. 





Die Beantwortung von Fragen, wie z.B. was ist freie Software?.



Was ist Linux und wo findet es Anwendung?

Wie kann ich mitmachen und was sind die Voraussetzungen?

Freie Diskussionen rund um freie Software.



Wir wollen dort die für uns erstklassige Gelegenheit nutzen, um uns und unsere gemeinnützige Arbeit im Dienste der freien Software (open Source) einer breiten Öffentlichkeit vorstellen zu können. Wir freuen uns schon heute auf eine interessante Zeit und einen regen Austausch mit diesmal internationalen Gästen. Wir haben für sie die Vorstellung der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von dem freien Betriebssystem Linux auch gerade im privaten Umfeld im Fokus. Lassen Sie sich von den Mitmachmöglichkeiten an freier Software begeistern und werden Sie, wenn Sie wollen, auch ein Teil der Linux-Community. Kommen Sie einfach vorbei und besuchen Sie uns auf der Hack&Make 2018. Sprechen Sie uns an und wir zeigen Ihnen, wie Sie an der freien Software teilnehmen und/oder selbst Linux auf Ihrem Notebook einsetzen können.Wir werden an den beiden Tagen folgendes präsentieren:Weiterhin im persönlichen Gespräch an unserem Stand :und natürlich stellen wir uns auf der Hack&Make selbst vor.Über uns: Die Linux User Group NürnbergWir sind eine Gruppe von ca. 10 - 15 aktiven Personen aus dem Nürnberger Raum, die sich aus unterschiedlichen Gründen für das freie Betriebssystem Linux interessieren. Die LUG Nürnberg existiert seit 2015 und ist aus der Gruppe ALIGN (www.align.de) hervorgegangen. Wir sind jedoch nur als loser Personenverband und nicht als Verein organisiert. Wir treffen uns immer zum einen zwanglos am Dienstag nach Vollmond im Restaurant Delphi in der Innere Laufer Gasse 22, zum anderen bieten wir zusätzlich am 1. und 3. Donnerstag im Monat einen freien Linux-Treff Nord in der Schnepfenreuther Hauptstrasse 19 an.Aktuelle Termine und weitere Informationen über uns entnehmen Sie bitte unserer Webseite www.lug-noris.de