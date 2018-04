Die Regionalgruppe Mfr im Landesverband Niere Bayern e.V.“ trift sich zur Wahl der RG-Leitung

zur

Wahl der Regionalgruppen-Leitung Mittelfranken

treffen sich Mitglieder der RG Mittelfranken am 29. April 2018 ab 12:00 Uhr zum Mittagessen in der Gaststätte „Gutmanns“, Bayernstraße 150, 90478 Nürnberg. Ab 14:00 Uhr werden die Wahlen der RG-Leitung durchgeführt. Wahlvorschläge werden erbeten. Natürlich kann auch nur an der Wahl teilgenommen werden. Wir freuen uns hier viele Mitglieder begrüßen zu dürfen.Gerne können Interessierte an dem Treffen teilnehmen. Insbesondere Nichtmitglieder sind zum Informationsaustausch herzlich eingeladen. Beim gemeinsamen Mittagessen können wir uns in ruhiger Atmosphäre mit gleichermaßen Betroffenen ungezwungen unterhalten. Um besser planen zu können bitten wir um Voranmeldung. Tel: 09871 7878. Weitere Infos:mittelfranken.ig-dialyse-bayern.de