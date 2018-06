Mehr Wohlbefinden an heißen Tagen

(pm/mue) - Wenn die Temperaturen nach oben klettern, dann müssen vor allem Senioren auf ihre Gesundheit achten: Hitze, starke Temperaturschwankungen und schwüle Luft setzen dem Körper zu. Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen, niedriger Blutdruck oder sogar Vergesslichkeit können die Folge sein.

Im Überblick – die wichtigsten Tipps:

Dass heiße Sommertage vor allem älteren Menschen zu schaffen machen, hängt vordergründig mit ihrem Flüssigkeitshaushalt zusammen. Ernährungswissenschaftlerin Anke Kaiser empfiehlt Senioren im Sommer daher vor allem ausreichendes und regelmäßiges Trinken – am besten Mineralwasser: „Es ist ein natürlicher Durstlöscher, der Flüssigkeit spendet, ohne den Körper mit Kalorien oder Zusätzen zu belasten.“ Damit Senioren den Sommer unbeschwert genießen können, beantwortet die Expertin die wichtigsten Fragen über richtiges Trinken und gibt praktische Tipps für den Alltag:Gesunde Menschen sollten unter normalen Bedingungen etwa 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag trinken – bei Hitze benötigt der Körper jedoch deutlich mehr. An heißen Tagen können bis zu drei Liter notwendig sein, um den Wasserhaushalt in Balance zu halten. Dies ist die Basis für körperliche und geistige Leistungsfähigkeit im Sommer. Abhängig vom Gesundheitszustand sollten Senioren zu ihrem individuellen Flüssigkeitsbedarf jedoch unbedingt Rücksprache mit ihrem Arzt halten.Wichtig ist, regelmäßig und über den Tag verteilt zu trinken, bevor Durst entsteht. Da sich das Durstgefühl mit dem Alter verringert, bemerken Senioren einen Flüssigkeitsmangel häufig erst sehr spät. Auf das Warnsignal Durst können sich ältere Menschen daher nicht verlassen. Wer jedoch die gesamte Trinkmenge für den Tag schon morgens bereitstellt, behält so einen guten Überblick. Getränke sollten außerdem immer in Reichweite stehen, damit sie regelmäßig ans Trinken erinnern.Ja, unbedingt. Ältere Menschen schwitzen generell weniger als jüngere, da sich mit dem Alter die Anzahl der Schweißdrüsen verringert. Aus diesem Grund leiden sie im Sommer schneller unter hohen Temperaturen. Denn Schwitzen ist eine wichtige Funktion unseres Körpers: Es reguliert die Körpertemperatur und schützt uns so vor dem Überhitzen. Mit einer guten Flüssigkeitszufuhr kann man die Wärmeregulation des Körpers jedoch unterstützen.Ein guter Durstlöscher sollte dem Körper reichlich Flüssigkeit spenden, ihn aber nicht belasten – Mineralwasser ist daher ideal. Es ist ein reines Naturprodukt, streng geprüft und von hoher Qualität. Gleichzeitig ist es frei von Kalorien und anderen Zusätzen. Auch Früchte- oder Kräutertees und stark verdünnte Saftschorlen sind geeignete Sommergetränke. Ungekühlt bis lauwarm sind Getränke im Sommer am besten verträglich.Die kalte Küche mit leichter und wasserreicher Kost ist optimal an warmen Tagen. Ein Speiseplan mit viel Salat, Gemüse und Obst, dazu eine Quarkspeise, Joghurt oder auch ein Glas Buttermilch helfen, dem Körper Nährstoffe auf leichte Weise zuzuführen. Mehrere kleine Mahlzeiten am Tag, die zudem fettarm sein sollten, entlasten den Körper zusätzlich. Wer jedoch für sein eigenes Wohlbefinden eine warme Mahlzeit am Tag benötigt, sollte diese besser in die kühleren Abendstunden legen.Mindestens 1,5 Liter benötigtein gesunder Körper pro Tag,an heißen Tagen könnenleicht drei Liter notwendigsein.Er kann eine individuelle Empfehlung für die tägliche Trinkmenge aussprechen, die auf den Gesundheitszustand abgestimmt ist.Mindestens sechs Trinkportionen über den Tag verteilt.Mineralwasser ist ein reines Naturprodukt, das den Körper nicht belastet.Kalte Speisen mit wasserreicher und fettarmer Kost sind im Sommer am besten verträglich.Luftige Kleidung, schattige Orte und lauwarm duschen oder baden.