Mit Gemütlichkeit Geld sparen – Tipps für sparsames Heizen

(akz-o/mue) - Die Kosten für Heizöl sind in den letzten beiden Jahren um stattliche 80 Prozent gestiegen. Erfahrungsgemäß ziehen die Preise für Erdgas nach.

Viele überlegen daher, wie sie den Energieverbrauch in den eigenen vier Wänden senken können. Nachfolgend haben Energieexperten einige Tipps zusammengestellt, damit die Nebenkosten nicht zur Hauptsache werden.• Richtig lüften: Nicht dauerhaft die Fenster gekippt lassen, sondern mehrmals täglich für nur wenige Minuten weit öffnen. So kommt Frischluft in den Raum, ohne dass ständig warme Luft entweicht.• Türen zu Nebenräumen geschlossen lassen: Keller und Flur müssen nicht auf Raumtemperatur geheizt werden.• Roll- und Fensterläden nachts schließen: Sie verringern den Wärmeverlust von innen und schützen vor Kälte von außen.• Räume immer leicht beheizen: Ein ausgekühlter Raum benötigt beim erneuten Aufwärmen viel Energie. Daher nachts oder in selten benutzten Räumen die Heizkörper besser niedrig einstellen als vollständig ausschalten.• Raumtemperatur absenken: Wer seine Heizung um ein Grad niedriger einstellt, spart rund sechs Prozent Heizenergie.• Wer einen Kamin- oder Kachelofen besitzt, kann die Heizung ein paar Grad herunterdrehen und spart richtig Geld. Das Kaminfeuer heizt die Wohnräume gezielt auf, wobei die Strahlungswärme für eine besonders angenehme Atmosphäre sorgt.• Neben Holz auch auf Kaminbriketts setzen: Briketts entwickeln eine gleichmäßige Wärme mit langer Brenndauer. Und wegen ihres hohen Heizwertes müssen die kompakten Kaminbriketts nicht so häufig wie Scheitholz nachgelegt werden. Weitere Informationen unter www.union-original.com.• Preise vergleichen: Kostet der Raummeter Kaminholz aus Buche rund 100 Euro, dürfen 345 kg Kaminbriketts bezogen auf den Heizwert dasselbe kosten. Umgerechnet auf das 10-kg-Paket sind das 2,90 Euro. Liegt der Preis darunter, ist das Heizen mit Kaminbriketts günstiger.