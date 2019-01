Nierenerkankte treffen sich zur Erfahrungsaustausch und Spielen

Nürnberg : Gasthaus Tannenhof |

Der Landesverband Niere Regionalgruppe Mitterfranken trifft sich zum beliebten Spieletag. Dieser findet wieder in der Gaststätte Tannenhof, Franz Reichelring, 19, 90473 Nürnberg statt. Wir beginnen mit dem Mittagessen um ca. 12 Uhr. Anschließend fangen wir mit unseren mitgebrachten Spielen zum „Zocken“ an.

Bei all unseren Veranstaltungen sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen.

Super Gespräche unter gleichermaßen Betroffenen sind bei unseren Veranstaltungen garantiert. Bitte anmelden E-Mail: rgmittelfranken@ig-dialyse-bayern.de oder Tel. 09871 7878