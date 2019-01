Nierenerkrankte treffen - Dank der Organspender

Der Landesverband Niere Bayern e. V. Regionalgruppe Mittelfranken

trifft sich zu einem Gedenkgottesdienst in Cadolzburg für Organspender sowie deren Angehörigen und unseren verstorbenen Mitglieder. Gottesdienstbeginn um 10:30 Uhr in der Kirche St. Otto, Pleickershoferstrasse 12, 90556 Cadolzburg, anschließend wollen wir zusammen in Cadolzburg Mittag essen und uns Austauschen. Ein Rahmenprogramm nach dem Mittagessen ist noch in Planung.

Bei all unseren Veranstaltungen sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen. Insbesonder Interessierte zur Thema Organspende sind hier ebenfalls eingeladen.

Gespräche unter gleichermaßen Betroffenen sind bei unseren Veranstaltungen garantiert.