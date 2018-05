Per App das Kaminfeuer regeln

(akz-o/mue) - Von den letzten News über die neuesten Fotos bis zur nächsten Message – das Smartphone ist unser ständiger Begleiter. Mehr noch: Es ist zum persönlichen Assistenten geworden.



Die vielen kleinen Apps, die uns den Weg weisen oder an Termine erinnern, helfen uns durch den Tag. Für den Abend am Kamin gibt es jetzt ebenfalls einen smarten Begleiter. Die elektronische Abbrandsteuerung von Spartherm sorgt für mehr Effizienz beim Heizen und für noch mehr Komfort beim Genießen. Jeder Ofenbesitzer weiß: Zu einer sauberen Verbrennung gehört das präzise Zusammenspiel aus der passenden Menge Brennstoff, der optimalen Temperatur und der richtigen Luftzufuhr. Diese muss bisher mit einem Schieber manuell geregelt werden – und das öfters am Abend. Ist es im Sessel gerade gemütlich geworden, heißt es aufstehen, um die Luftzufuhr neu einzustellen. Genau hier übernimmt die S-Thermatik Neo die Arbeit und steuert den Abbrand automatisch. Hierdurch wird das Holz effizient verbrannt und Brennstoff gespart. Das ist klimafreundlich und intelligent zugleich.Passend dazu ist die Abbrandsteuerung mit allen Geräten des Herstellers kompatibel und lässt sich daher ganz einfach in bestehende Anlagen integrieren (www.spartherm.com). Die Bedienung erfolgt dabei entweder per Display oder App – für Android sowie IOS kostenlos verfügbar und via Bluetooth verbunden. In bis zu neun Sprachen und mit intuitiver Menüführung kann so jede Phase der Verbrennung eingesehen werden. Vom Anfeuern bis Holz nachlegen. Denn selbst darüber informiert ein optisches und akustisches Signal. Das ermöglicht die volle Kontrolle über das Feuervergnügen. Darüber hinaus bietet die S-Thermatik Neo ein Höchstmaß an Entspannung. Denn mit dem Tablet am Tisch oder dem Smartphone am Sofa liegt die Fernbedienung fürs Feuer bereits in der Hand. So lassen sich das Prasseln und Knistern, das Flackern und Leuchten in vollen Zügen genießen. Ganz nach dem Motto: einfach, intelligent und bequem.