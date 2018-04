Qualitätsfenster zum günstigen Preis

REGION (epr/vs) - Wer sich den Traum vom eigenen Haus erfüllt, auf den kommt in der Regel eine immense finanzielle Belastung zu. Da tut es gut, wenn man bei anderen wichtigen Anschaffungen, wie beispielsweise neuen Fenstern Qualität zum günstigen Preis erhält.

Ein Beispiel ist das neue Fenster KF 310 von Internorm, Europas führender Fenstermarke. Dank einer 48-Millimeter-Verglasung und einem Sechs-Kammer-Rahmenprofil garantiert es beispielsweise außerordentliche Wärmedämmwerte. Zudem bietet es einen hohen Schallschutz von bis zu 45 Dezibel. Und auch in Sachen Stabilität setzt das KF 310 Maßstäbe. Dafür sorgt unter anderem die sogenannte I-tec Verglasung, also die lückenlose Rundumverklebung der Glasscheibe mit dem Fensterflügel. Optisch wirkt das Fenster dank geringer Ansichtsbreite besonders schlank und modern. Was die individuelle Gestaltung angeht, haben die Kunden eine große Auswahl. Die Neuheit ist in vielen Formen und Farben erhältlich und kann so nach ganz persönlichen Vorstellungen gestaltet werden. Apropos Optik: Es stehen nicht nur zwei Designausführungen der Kunststoff-Fenster sowie drei Designs der Kunststoff-/Aluminium-Fenster zur Verfügung, sondern auch unterschiedliche Griffe, Gläser und Sprossen. Zusätzliche Flexibilität erleben die Bauherren, was die Einsatzgebiete des KF 310 angeht, denn es ist auch als Balkon- oder Terrassentür umsetzbar.Weitere Informationen gibt es im Internet.