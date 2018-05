Senioren brauchen auch im Urlaub viel Bewegung

Gymnastik am SitzplatzAber auch in beengten Flugzeug- oder Bussitzen lässt sich etwas für die Venen tun. Einfach ab und zu die Fersen im Wechsel 15- bis 20-mal vom Boden heben. So oft wie möglich sollte man außerdem aufstehen und etwas umhergehen oder - etwa auf Rastplätzen - eine kleine Gymnastikrunde einlegen. Übungen dazu finden sich unter www.ofa.de. Und nach der Ankunft nicht gleich wieder setzen: Ein kleiner Spaziergang macht die Venen fit und den Kopf frei.