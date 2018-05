Sommerkleider: Die Mode-Trends für den Sommer 2018

SERVICE (ak/fi) - Ob am Strand, im Büro, auf einer Hochzeit oder in der Freizeit: Sommerkleider sind wieder überall präsent. Die riesige Auswahl an Farben, Schnitten und Stoffen ermöglicht es jeder Frau, ihr Lieblingskleid für die warmen Sommertage zu finden.

Leinen und Jersey - Stoffklassiker für den Sommer

Mit "streifenfrei" ist es vorbei

Hemdblusenkleider

Einmal Spaghetti, bitte!

Kleider sind das perfekte Kleidungsstück für den Sommer. Sie sind unkompliziert, luftig-leicht, äußerst praktisch und einfach bezaubernd. Diese Kleider liegen 2018 im Trend:Perfekt dafür geeignet, nicht ins Schwitzen zu kommen: Kleider aus Leinen und Jersey bieten den idealen Tragekomfort für die heißen Sommertage. Eine gute Nachricht: Große Online-Anbieter wie Peter Hahn führen dieses Jahr wieder viele Damenkleider aus genau diesen beiden Materialien. Besonders das "edel knitternde" Leinen liegt absolut im Trend. Es kühlt nicht nur wunderbar, sondern sieht sowohl elegant als auch natürlich aus. Sommerkleider aus Jersey sind leicht, bequem und schmiegen sich sanft an den Körper.Sommerkleider im Streifenlook erobern wieder die Kleiderschränke. Ob dünn oder dick, schwarz-weiß oder in Farbe, längs, quer oder diagonal: Das maritime Streifenmuster ist einfach zeitlos und universell. Ringelkleider entführen uns gedanklich ans Meer. Um es mit dem Mustermix nicht zu übertreiben, sollte der Rest des Outfits zurückhaltend gehalten werden. Bei Accessoires heißt es: "Weniger ist mehr", insbesondere bei der Farbwahl. Zum Streifenkleid passt am besten eine geflochtene Strohtasche, die den alltagstauglichen, angesagten Strandlook perfekt macht.Seriös und verspielt in einem: So stellt sich das aktuell sehr angesagte Hemdblusenkleid dar. An heißen Tagen passt der zurückgekehrte Klassiker perfekt ins Büro. Das Kleid mit charakteristischem Kragen, Knopfleiste und Manschetten gibt es oft als gestreifte Ausführung. In ihren Sommerkollektionen 2018 präsentieren die Designer es auch in frischen Pastelltönen und in Gelb, dazu mit gekonnten Drapierungen, tiefen Ausschnitten und langen Beinschlitzen.Das Spaghettikleid, oft auch Slip Dress genannt, ist ein sehr schlichtes und dennoch vielseitig einsetzbares Kleidmodell, das aus den 90ern kommend wieder in unsere Gegenwart gefunden hat. Wie die beiden Bezeichnungen verraten, handelt es sich hier um einen minimalistisch gehaltenen Schnitt mit schmalen Trägern. Das ergibt ein Kleid, das morgens ruckzuck übergeworfen ist. Über einem weißen Shirt und mit Sneakers und Jeansjacke oder Trenchcoat getragen, wirkt das gerade oder A-linienförmig geschnittene Trägerleid besonders lässig. Am Abend bildet es mit den richtigen Accessoires, High Heels und einem Oversize-Blazer ein aufregendes Ausgeh-Outfit.Bildrechte: Flickr _DSC7921 Mark Behrens CC BY 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten