"Erkrankungen der Gebärmutter - Myome, Senkungsbeschwerden, Blutungsstörungen" - Darüber spricht Dr. med. Ewald Schanz, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie am Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg, am Mittwoch, 16. Oktober 2019, von 17.00 bis 18.30 Uhr im Rahmen der Vortagsreihe "Ihrer Gesundheit zuliebe!" in der Eben-Ezer-Kirche, Stadenstraße 68, Nürnberg (beim Krankenhaus Martha-Maria). Wir freuen uns auf Ihren Besuch!