23. Schwarzenbrucker Weihnachtsmarkt

Alle Jahre wieder – in diesem Jahr bereits zum 23. Mal – findet der Schwarzenbrucker Weihnachtsmarkt statt. Hierzu laden wir Sie herzlich am 1. und 2. Adventswochenende zu uns auf den Plärrer in Schwarzenbruck ein.

Dem Organisatoren-Team ist es wieder gelungen, zusammen mit den Budenbetreibern und anderen Akteuren ein abwechslungsreiches Programm zu gestalten, um Ihnen und Ihren Kindern das Warten auf Weihnachten zu verkürzen. Apropos Kinder – für diese haben wir in diesem Jahr einige Attraktionen geplant: Eine Pferdekutsche bietet am 1. Adventswochenende Mitfahrgelegenheit durch die Straßen rund um den Plärrer. Das Christkind Finja wird den Markt eröffnen und zusammen mit dem Nikolaus süße Päckchen an die Kinder verteilen. An beiden Adventswochenenden gibt es ein Kinderkarussell am Plärrer, das vom Evangelischen Verein Schwarzenbruck und der Gemeinde finanziert wird.

In den Weihnachtsmarktbuden bieten verschiedene Betreiber eine vielfältige Auswahl an Speisen und Getränken mit weihnachtlicher Note an. Es lohnt sich wie immer ein Blick auf die Angebote der Verkaufsstände, bei denen noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk gekauft werden kann.

Unser attraktives Angebot mit kostenlosen Pferde-Kutschenfahrt für Kinder am 30.11.2018, 01.12.2018 und 02.12.2018, Schwarzachtaler Drehorgelspieler am 30.11.2018, 01.12.2018 und 02.12.2018, Kinderkarussell an allen Tagen, Laternenumzug mit Christkind, Nikolaus und Trompeterin zum Petz’schen Schloss am 09.12.2018 und einem grandiosen Rahmenprogramm mit viel Musik, wird Sie verzaubern.

Alles wollen wir nicht verraten – lassen Sie sich überraschen und genießen Sie diestimmungsvolle Atmosphäre.