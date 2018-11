31. Wasserball Miniturnier des Bayer. Schwimmverbandes am 2. Dez. 2018 von 8:30 bis 17:30 Uhr im Langwasserbad Nürnberg.

Wir, die Barracudas Nürnberg (Wasserballmannschaft der Vereine Post SV und 1. FCN Schwimmen) richten am 2. Dezember 2018 im Hallenbad Langwasser das 31. Internationale Wasserballturnier mit 20 Mannschaften und ca. 300 Spieler und Spielerinnen (11 Jahre und jünger) aus ganz Deutschland, sowie der Schweiz und Tschechien für den Bayerischen Schwimmverband aus.Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um das Größte 1-tätige Turnier dieser Altersklasse in ganz Deutschland, sowie eines der Größten in ganz Europa.Wir würden uns freuen, viele von euch dabei begrüßen zu dürfen.