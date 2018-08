Chillen und Grillen auf dem MondscheinMarkt am 25. September

Kaum sind die Plakate für den August-MondscheinMarkt abgehängt, gibt es schon neue Informationen: am 25. September wartet der nächste MondscheinMarkt auf den Vollmond und auf viele Mondsüchtige. Es wird sich wieder lohnen, diesen MondscheinMarkt zu besuchen: Wir werden Chillen und Grillen, was das Zeug hält. Unterstützt vom Deutschen Grillmeister 2017, der mit feinen Leckerbissen zeigen wird, was wir alles in der Grillsaison 2018 bis dato verpasst haben. Und musikalisch verlängern wir den Sommer mit der Gruppe SON LATINO. Den Klang Spaniens und Lateinamerikas transportiert diese vielseitige Band zu uns auf den Plärrer. Die drei Gründungsmitglieder Karl-Heinz (Schlagzeug, Timbales), Holm (Gesang Percussion) und Carlos (Gesang, Gitarre, Tres) entstammen ursprünglich der Erlanger Samba-Batucada Gruppe Escola Primeira de Erlangen. Mit dem spanischen Sänger und Gitarristen Tino und dem Bassisten Kurt erhielt die flotte Truppe aus jung gebliebenen Herzblutmusikern schließlich den letzten Schliff. Das mitreißende, breit gefächerte Repertoire aus vielen bekannten Liedern und Rhythmen aus Spanien, Brasilien und Kuba sowie weiteren lateinamerikanischen Ländern wird garantiert dafür sorgen, dass keiner mehr ruhig sitzen bleibt. Also wieder ein MondscheinMarkt zum Küssen, zum Knuddeln und zum Geniessen. Keine Ahnung, ob es woanders auch Vollmond gibt - am Schönsten ist er auf jeden Fall auf dem MondscheinMarkt in Schwarzenbruck. 100%ig. Versprochen.