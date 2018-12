Das Jahr fängt richtig heiß an: die CUBAN JAZZ UNIT kommt am 12. Januar in die Bürgerhalle nach Schwarzenbruck

Um es gleich klar zu stellen: daß es am 12. Januar des neuen Jahres in Schwarzenbruck heiß wird, hat mit dem Klimawandel nichts zu tun. Vielmehr geht es um eine Formation, die in der Bürgerhalle für Klimawandel sorgt. Die CUBAN JAZZ UNIT bringt sensationellen Sound nach Schwarzenbruck. Der Saxophonist Kim Barth ist bekannt dafür, mit international renommierten kubanischen und brasilianischen Musikern zu touren. Mit Carlos Sarduy und Frank Durand bringt er am 12. Januar zwei der aufregendsten Protagonisten der kubanischen Musikszene aus Barcelona mit in die Bürgerhalle. Obwohl inzwischen über ganz Europa verstreut, kennen sich die Musiker der Cuban Jazz Unit bereits aus Schulzeiten in Havanna. Sie spiel(t)en mit den stilprägenden kubanischen Bands wie Irakere, Climax, Gonzalo Rubalcaba, Celia Cruz, Ojos de Brujo, Maráca und Chucho Valdez, genauso wie mit Jazzgrößen Ray Vega, Mike Mossman, Michael & Randy Brecker, David Murray u.v.a.

Musikalisch schöpft die Band fundamental aus der Tradition der kubanischen Musik, schmelzt Folklore und Groove mit raffinierten Bläsersätzen und starken Solisten. So kommt ein richtiges DreamTeam der aktuellen Latin-Jazz-Szene nach Schwarzenbruck - das KulturNetzwerk Schwarzenbruck freut sich sehr über diese einmalige Gelegenheit und natürlich auch darüber, dass die Kontakte zum Jazz- und Kulturverein Burgthann dazu geführt haben, diese Formation in einer vollen Bürgerhalle begrüßen zu dürfen.

Und da die Plätze begrenzt sind - es gibt wieder die gemütliche Bistrotisch-Bestuhlung - bitte gleich Karten (€ 16.-/für KulturNetzwerk-Mitglieder € 14.-) besorgen in der Christophorus-Apotheke, der Gemeinde-Kasse, der Gemeinde-Bücherei oder auch per e-mail: bf.schneider@kabelmail.de. So ist Klimawandel was wirklich Schönes.