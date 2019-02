Des Kaisers neue Kleider - Gastspiel von Theatre 13

In der englischen Pantomime werden Märchenfiguren zu einer neuen Handlung arrangiert, die aktuelle Bezüge hat. Jenni Heron entschied sich in diesem Jahr, ein Stück mit dem Titel "The emperors new clothes and his dancing daughters" zu schreiben. Die Hauptrolle hat ein Kaiser, der sich für "The bestestest in the whole imperority" hält, seine Weisheiten ständig twittert, keine Kritik akzeptiert, sondern sie für fake news hält und sagt "I can grab whenever and whereever I want anybody". Im Märchen kann er von seiner Dummheit durch den Spruch einer guten Hexe und den Ausruf eines Kindes "Look, the emporer in his underwear. Isn´t it ridiculous!" erlöst werden. Wenn es doch immer so einfach wäre!Ansonsten überzeugte das Stück mit Farbenpracht, eigens komponierter Musik und witzigen Szenen. Es gibt ein Happy End! Der Schneider heiratet die Tochter des Kaisers und der Kaiser erkennt in der Mutter des Schneiders seine Jugendliebe wieder.Die Besucher bis 14 Jahre wurden nach dem Schlussapplaus zum Singen auf die Bühne gerufen und erhielten von einem Bunny einen Schokohasen, drei Besucher bekamen "Door prices" auf ihre Eintrittskarten. Schlusslied der Company: "We wish you a Happy Easter and see you next year!" Entweder in Erlangen im Kulturforum Logenhaus zur Christmas Pantomime oder tatsächlich wieder in Rückersdorf in der Faschingszeit.