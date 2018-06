Einladung zum 31. Hersbrucker Volkstriathlon am 08. Juli 2018

Einladung zum 31. Hersbrucker Volkstriathlon



Einmalig im ganzen Nürnberger Land und beliebt bis über die Grenzen der Metropolregion hinaus ist der Hersbrucker Volkstriathlon schon lange kein Geheimtipp mehr.



So lädt der DAV Hersbruck heuer am 8. Juli alle Hobby- und ambitionierten Triathleten aber auch alle Dreier-Staffelteams ein, sich die 31. Edition nicht entgehen zu lassen. Die Teilnehmerzahl ist auf 105 begrenzt, so empfiehlt sich die frühzeitige Online-Anmeldung unter www.dav-hersbruck.de



Gegebenenfalls sind Nachmeldungen am Wettkampftag ab 8:00 Uhr am Baggersee in Happurg möglich. Ab 8:30 Uhr werden dann die Räder eingecheckt und der Start erfolgt um Punkt 10:00 Uhr.



Mal sehen, wer diesmal Tagesschnellster wird und als erster in die Zielgerade einbiegt, Staffelendläufer oder Einzelstarter?



Nach 300 Meter Schwimmen und 20 Kilometer Radfahren fällt die Entscheidung womöglich erst im abschließenden 5-Kilometer-Lauf in Waller bei Alfeld. Spannend ist es allemal.



Im Zielbereich wird für die erste Verpflegung mit Getränken, Obst und Kuchenbuffet gesorgt und für den großen Hunger und das Verweilen bis zur Siegerehrung bietet sich der Biergarten des Gasthauses Brauner Hirsch in Waller an.