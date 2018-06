Evangelische Kirchengemeinde Rückersdorf Termine Juli 2018

Schloßgasse 17, 90607 Rückersdorf,Tel. 0911/ 579168, Fax 0911/ 5755994, gemeindebuero@evk-rueckersdorf.dewww.rueckersdorf-evangelisch .deBürozeiten Dienstag, 09-12 Uhr und Donnerstag, 09-12 UhrGottesdienste in St. Georg, Hauptstraße 30Sonntag, 1.07.2018, 5. Sonntag nach Trinitatis09.30 Uhr Pfarrer i.R. Funk Gottesdienst, Kirche St. GeorgSonntag, 8.07.2018, 6. Sonntag nach Trinitatis Kirchweihsonntag10:00 Uhr Pfarrer Klemm und Vertreter Ökumenischer Gottesdienst, der kath. KG im Festzelt amSchmidtbauernhofSonntag, 15.07.2018, 7. Sonntag nach Trinitatis10:00 Uhr Pfr. Klemm und Team FamilienfreundlicherFamilienzeit mit Gott Waldgottesdienst,Zellerbrünnle im SebalderReichswaldSonntag, 22.07.2018, 8. Sonntag nach Trinitatis Pegnitztal-Begegnungsgottesdienst10:00 Uhr Pfarrer/innen der Heilig-Geist-Kirche LaufamholzPegnitztalgemeinden)Sonntag, 29.07.2018, 9. Sonntag nach Trinitatis09.30 Uhr Pfarrer Klemm Abendmahlsgottesdienst,Kirche St. GeorgSonntag, 5.08.2018, 10. Sonntag nach Trinitatis09.30 Uhr Pfarrer Klemm Gottesdienst, Kirche St. GeorgBesondere Veranstaltung:Musikalischer Spaziergang im SommerKonzert des St.-Georgs-Chores und des Kirchenchores Fischbach unter der Leitung von Sergey VlasovSamstag, 21. Juli 2018, 18:00 Uhr in St. GeorgGruppen und KreiseBastelkreisKontakt: Pauline Ulherr, Tel. 0911/ 57 78 9114-tägig mittwochs von 9 - 11 Uhr im Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aim Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aKrabbelgruppeKontakt: Gemeindebüro, Tel. 0911/ 57 91 68Donnerstag, 09:00 Uhrin der Kirchgasse 1Kirchenchor:Kontakt: Gemeindebüro, 0911/ 579168Mittwoch, 19:45 Uhrim Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aKinderchor “Cantabini“Kontakt: Simone Richartz, Tel. 5755520Samstag, 09:30 Uhr, Termine nach Abspracheim Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aSeniorenausflugKontakt: Gertrud Schmidt und Alfred Vogt, Tel. 0911/ 57 88 26Donnerstag, 12.07., 14:00 Uhr AusflugsfahrtSenioren-NachmittagKontakt: Linda Hackbarth, Tel. 0911/ 570 62 45Sonntag, 01.07., 15:00 Uhr Heimische Kräuter zum Sehen und Anfassen! Teil 2 mitFrau FröhlingLandeskirchliche Gemeinschaft, Bergstraße 8Bretonische TänzeKontakt: Elfriede und Helmut Pabst, Tel. 0911/ 570 66 57Donnerstag, 26.07., 19:30 Uhrim Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aKunst und KreativesKontakt: Georg Link, 0911/ 5705963, e-mail: georg.link@email.deSamstag, 15-17 Uhr und nach Vereinbarungim Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aGebetskreis, Gemeinschaft lebenKontakt Susanne Gegler, Tel. 0911/ 212 98 15erster und dritter Donnerstag im Monat. jeweils um 20:00 Uhr,in der Bergstraße 2BibeltreffInteressierte wenden sich bitte an: Claudia Harries, Tel. 570 00 03Dienstag bzw. Mittwoch, 19:30 – 21.30 Uhr03., 11., 18. und 25.07.2018in der Kirchgasse 1Jugend- und Kindergruppen:Kontakt: Jugendreferent Simon BöhmTel.: 0157/71 74 51 38E-Mail: Simon.Boehm@rueckersdorf-evangelisch.deOffener Jugendtrefffür alle ab 12 Jahren.Freitag, ab 17:00 Uhr im Jugendkeller Contrast.Mädelstrefffür Mädchen zwischen 12 und 18 JahrenMittwoch, 04.07. und 18.07. um 18:00 Uhr im Jugendkeller ContrastVeranstaltungen der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Bergstraße 8Kontakt: Frau Linda Hackbarth, Tel. 570 62 45Donnerstag 09:30 Uhr Bibelbrunch ( 14- tägig, ungerade Kalenderwochen )Sonntag 19:00 Uhr Gemeinschaftsstunde