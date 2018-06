Großer Montessori Kinderbasar - Altdorf - Herbst/Winter 2018

Altdorf: Mittelschule Altdorf |

Verkauf von Kinderkleidung, Kinderwagen, Fahrzeugen,

Spielwaren, Babyausstattung u.v.m.



Basar für Selbstverkäufer an über 60 Verkaufstischen



Kaffee und Kuchen gibt es vor Ort!



Samstag, 06.10.2018

9.30 – 12.00 Uhr

Mittelschule Altdorf, Schulstr. 6, 90518 Altdorf



Sie wollen verkaufen? Seien Sie schnell und

sichern Sie sich einen Verkaufsplatz!

Kosten 10 EUR pro Tisch + 5 EUR pro Kleiderständer;

Tische sind vorhanden, Kleiderständer sind mitzubringen;

Aufbau ab 8.00 Uhr möglich; Tischreservierung bitte per Mail an:

Monte-Kinderbasar@gmx.de