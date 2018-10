Ignaz Huber und Trio Accordion Affairs

Rückersdorf: Blindeninstitutsstiftung |

In der Reihe Kunst und Kultur am Dachsberg in Rückersdorf wird am 5. Oktober, 19 bzw. 20 Uhr, zu folgender Veranstaltung eingeladen:



Mit dem Bildhauer Ignaz Huber kommt ein absoluter Newcomer auf den Dachsberg. Der 1990 in Dachau geborene Sohn eines Kirchenmalers absolvierte von 2013 bis 2015 eine Ausbildung zum Holzbildhauer. Seit 2015 studiert er an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg bei Professor Marko Lehanka. 2017 wurde er zum Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten zugelassen und erhielt auf Anhieb den 2. Preis. Er wird auch in Zukunft die Kunstszene Frankens bereichern. Zusammen mit der Fotokünstlerin Mary Schmidt hat er sich auf Burg Wolfsbühl in der Fränkischen Schweiz niedergelassen.



Jörg Siebenhaar und sein Trio Accordion Affairs stellen an diesem Abend ihre brandneue CD mit dem Titelstück „Elle“ vor. Siebenhaar ist der musikalische Fixstern des Trios. Der blinde Vollblutmusiker meistert parallel gleich zwei Instrumente. Durch das synchrone Bedienen von Akkordeon und Klavier entsteht ein besonderer Sound, was die Möglichkeiten von Arrangement und Improvisation erheblich erweitert. Akkordeon und Piano werden eins, aus dem Trio wird quasi ein Quartett. Konzert und Ausstellungseröffnung sind der Auftakt zur Woche des Sehens in der Region. Sie sind herzlich eingeladen.