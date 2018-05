Märchen mit Marion Strauss-Barthel

Rückersdorf: Berggasthof Ludwigshöhe |

Rückersdorf (li) Die Umweltpädagogin und Märchenerzählerin Marion Strauss-Barthel lädt zu zwei Märchenveranstaltungen in Rückersdorf ein.



Am Mittwoch, den 18.7. im Berggasthof Ludwigshöhe "Vom Wünschen und Erlöstwerden"

im Berggasthof Ludwigshöhe Rückersdorf, Eintritt 9.50€ inklusive Begrüßungsdrink und Fairtrade-Häppchen und musikalischer Begleitung.



Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 09123/16580







Märchen im Rosengarten





Am Mittwoch, den 20. Juni 2018 um 19.00 Uhr



im idyllischen Kleingarten Nr. 34

in 90607 Rückersdorf, Reichswaldstraße, Ecke Steinbruchweg





erzählt Marion Strauss-Barthel Märchen von Zaubergärten.



Inge Randig spielt auf der Flöte, und gemeinsam singen wir Sommerlieder.



Eintritt frei, um Spenden wird gebeten









Bei Regen muss leider die Veranstaltung ausfallen

Witterungsbedingt kleiden, eventuell eine Decke mitnehmen







Um Anmeldung wird gebeten

Information und Anmeldung bei:

Marion Strauss-Barthel: 0911/95054317 oder per mail: strauss-barthel@gmx.de

www.maerchenstrauss.de