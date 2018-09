Medinat Aschpah - das Landjudentum in und um Schnaittach

Sonderführung zum Schnaittacher Herbstmarkt



Bereits 1996 wurde das Jüdische Museum Franken in Schnaittach eröffnet und man gab hierdurch einem scheinbar längst vergessenen Stück fränkischer Kultur wieder ein Gesicht zurück. Viele Besucher aus aller Welt haben seitdem das Museum in Schnaittach besucht, um zu erfahren, wie fränkisches jüdisches Leben auf dem Land in seiner beinahe fünfhundert Jahre währenden Geschichte aussah.



Folgen Sie uns am Schnaittacher Herbstmarkt zu einer Sonderführung durch die Dauerausstellung. Begeben Sie sich auf Spurensuche jüdischen Lebens in Schnaittach und erkunden Sie mit uns die Geschichte des heutigen Museums mit Synagoge, Vorsänger- und Rabbinerhaus sowie Ritualbad.



Mit Nadja Ingarsia.