Rückersdorf - Künstlerdorf

Bilder, Collagen und Skulpturen – der über 20 Kunstschaffenden aus Rückersdorf sind in der Ausstellung vom 25.11. bis 21.12.2018 während der Öffnungszeiten der Schule zu sehen und auch käuflich zu erwerben.



Hier ein kleiner Blick in die Ausstellung. Ausstellende in willkürlicher Reihenfolge: Nils Wagemann, Karin Akrawi, Gert Schwetter, Christine Beck, Harry Weigand, Peter Eichner-Dixon, Reinhold Renner, Volker Walter, Uschi Mauerwerk, Sabine Perlinger, Heike Matthis, Anne Gutheil, Ellen Urlaub, Karin Berger, Norbert Landgraf, Claudia Hartmann, Christine Fick, Georg Link, Celine Kurzmann, Sandro Duic, Yasin Aydin, Aukse Salento, Mudhafar Kareem, Aidan Grom.



Am Rande der Ausstellung präsentierte Thomas Engel sein Buch "Ormog, der letzte weiße Magier" aus dem Fabulus-Verlag.